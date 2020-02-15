Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму

Зеленский пояснил, что это невозможно без безопасных и политических условий.

Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны. Украинский лидер на Мюнхенской конференции отметил, что выборы также затронут Крым и Донбасс .

Однако Зеленский пояснил, что это невозможно без безопасных и политических условий. Глава офиса президента Андрей Ермак ранее говорил о плане проведения выборов в Донбассе в 2020 году. Он пояснил, что они состояться, когда территорию покинут иностранные военные и вооруженные формирования.

Ранее сообщалось, что стал известен самый вероятный разносчик коронавируса.

Видео: Youtube / 112 Украина