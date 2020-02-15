Стал известен самый вероятный разносчик коронавируса

Вирус, вспыхнувший в Китае, на 90% схож с вирусом, найденным у летучих мышей.

В Министерстве науки и техники Китая назвал вероятного разносчика коронавируса. Источником смертельного вируса и его разносчиком назвали летучих мышей.

Рассказал начальник управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбинь. Вирус, вспыхнувший в Китае, на 90% схож с вирусом, найденным у летучих мышей. Этот вид животных обитает в городе Чжоушань, провинция Чжэцзян.

По последним данным заражено 64 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса.