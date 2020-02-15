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Стал известен самый вероятный разносчик коронавируса

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Вирус, вспыхнувший в Китае,  на 90% схож с вирусом, найденным  у летучих мышей.

В Министерстве науки и техники Китая назвал вероятного разносчика коронавируса. Источником смертельного вируса и его разносчиком назвали летучих мышей.

Рассказал начальник управления по научно-техническому развитию ведомства  У Юаньбинь. Вирус, вспыхнувший в Китае,  на 90% схож с вирусом, найденным  у летучих мышей. Этот вид животных обитает в городе Чжоушань, провинция Чжэцзян.

По последним данным заражено 64 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса.

Теги: здоровье, коронавирус 2019-ncov, медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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