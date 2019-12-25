Она разработана на базе НИИ "Вектор".

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Разработка принадлежит государственному научному центру вирусологии "Вектор". Она получила регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677. Сейчас тест-системы внедряют в региональный организации для выявления случаев заболевания коронавирусом.

Система основана на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот метод имеет ряд преимуществ. В частности, он обладает высокой чувствительностью и может определить 50-500 вирусных частиц. Результат достигается за короткий промежуток времени (от 4 до 8 часов исследований).

Ранее Piter.tv писал о том, что коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения.

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