Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения

Устройства может успеть получить только ЦФО.

Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения. Напомним, что мероприятие должно начаться с 1 октября 2020 года. До этого чиновникам необходимо закупиться комплектующими для сборки. Из них российские производители будут создавать отечественные планшеты. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Однако сейчас поставки задерживаются из-за карантина на фабриках КНР. РФ уже получила первую партию, но ее не хватит для изготовления 360 тысяч устройств. Они должны будут поступить в региональные отделения Росстата по стране уже весной. Если иностранцы не успеют вовремя доставить товар, то планшеты рискует получить только Центральный регион России. Остальным придется ограничиваться привычными методами или искать другую альтернативу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россияне смогут определять свою национальность при переписи населения.