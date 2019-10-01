Всероссийская перепись населения в цифровом формате пройдет в октябре 2020

В октябре 2020 в России пройдет первая в истории цифровая перепись населения. Пройти перепись можно будет в Интернете или с помощью переписчиков, которые будут оснащены планшетами.
По словам заместителя руководителя Ростата Павла Смелова, цифровизация переписи позволит ускорить обработку данных и подведение итогов, передало "Интерфакс". Процедура станет возможной на портале госуслуг и в крупных многофункциональных центрах.
Перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Окончательные результаты должны быть известны к середине 2021 года.
Ранее сообщалось, что на перепись населения в 2020 году потребуется 33 млрд рублей.
Фото: pixabay.com
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