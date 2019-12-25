В Ленобласти подвели итоги переписи населения

Как выяснилось, в 47-ом регионе проживает больше женщин, чем мужчин.

В Ленобласти определены наиболее густонаселённые районы по итогам переписи населения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, больше всего граждан — 519 360 — проживает во Всеволожском районе. Далее следует Гатчинский район с 263 942 жителями, а затем — Выборгский, где проживает 196 905 человек. Антирекорд по численности поставили Сланцевский (45 902), Лодейнопольский (27 851) и Подпорожский (26 147) районы.

Также отмечается, что по состоянию на 1 октября 2021-ого года в 47-ом регионе проживали 2 млн 997 человек, 53% из которых — женщины. Представители сильного пола в Ленобласти чуть меньше миллиона — 940 455 человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти после сильных дождей грибники собрали более 100 грибов.

Фото: Piter.TV