В Ленобласти после сильных дождей грибники собрали более 100 грибов

Самые "грибные" места находятся в лесах около Ивангорода.

В Ленобласти после периода обильных осадков любители "тихой охоты" собрали корзины благородных грибов. Среди них были боровики, подосиновики и подберёзовики. Об этом сообщили в группе "Грибы и грибники СПб".

За 30 минут Елена Ленина собрала на одной поляне в Ивангороде более ста грибов.

Большие не брали, их можно было ещё пару вёдер набрать. Елена Ленина, "Грибы и грибники СПб"

Еще один пользователь по имени Андрей похвастался, что смог набрать в Тосненском районе большую корзину плодов. Но отметил, что в лесу таких "охотников" много.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы рассказали, где больше всего грибов в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Надежда Кондратьева)