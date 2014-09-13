Петербуржцы рассказали, где больше всего грибов в Ленобласти

Любители тихой охоты нашли место, откуда грибы они уносили ведрами.

Жители Петербурга рассказали о грибных местах в Ленобласти. По словам любителей тихой охоты, одно из них находится в Ленобласти. Об этом сообщили в группе "Грибы и грибники Спб".

Гуляя по лесу, жители региона нашли болото. Оно и порадовало грибников лесными дарами, которые пришлось уносить ведрами.

Кировский район, болото проснулось! Много болотных сыроежек, моховиков только 4 штуки. Андрей Шевченко, "Грибы и грибники СПб"

Ранее на Piter.tv: медведи вышли на охоту за черникой в лесах Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники Спб