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Петербуржцы рассказали, где больше всего грибов в Ленобласти
Сегодня, 17:21
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Петербуржцы рассказали, где больше всего грибов в Ленобласти

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Любители тихой охоты нашли место, откуда грибы они уносили ведрами.

Жители Петербурга рассказали о грибных местах в Ленобласти. По словам любителей тихой охоты, одно из них находится в Ленобласти. Об этом сообщили  в группе "Грибы и грибники Спб". 

Гуляя по лесу, жители региона нашли болото. Оно и порадовало грибников лесными дарами, которые пришлось уносить ведрами. 

Кировский район, болото проснулось! Много болотных сыроежек, моховиков только 4 штуки.

Андрей Шевченко, "Грибы и грибники СПб"

Ранее на Piter.tv: медведи вышли на охоту за черникой в лесах Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники Спб

Теги: грибники, грибные места, грибы, ленобласть, лес
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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