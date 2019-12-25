Медведи вышли на охоту за черникой в лесах Ленобласти

Также, по словам биолога Павла Глазкова, на ягоду претендуют белки и глухари.

В конце лета любители природы часто выезжают в 47-ой регион для сбора черники. Однако стоит учитывать, что в поисках ягоды по лесам бродят и животные. О "лесных конкурентах" рассказал биолог Павел Глазков в своих соцсетях.

Специалист отметил, что черника выступает ценным ресурсом для обитателей чащи, поскольку эта ягода содержит много углеводов, тем самым помогает накопить жиры на зиму. На данный момент нужно соблюдать особую осторожность при её сборе, поскольку на поиски черники вышли медведи.

Помимо косолапых, за ягодой охотятся и не опасные для человека представители фауны — например, белки и глухари. Последние употребляют в пищу не только ягоды, но и стебли растения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начинается опасный для водителей сезон гона лосей.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков