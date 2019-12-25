В Ленобласти начинается опасный для водителей сезон гона лосей

Биолог Павел Глазков предупредил, что на дорогах в это время нужно сохранять особую бдительность.

В 47-ом регионе приближается время гона лосей. О местах, в которых сохатые готовятся к борьбе, нашёл биолог Павел Глазков в соцсетях.

Судя по ободранным стволам деревьев, лоси уже точат рога перед брачными турнирами. Также сохатые оставляют следы на поляне, где обычно происходит сражение за внимание самки.

Глазков подчеркнул, что гон лосей проходит с конца августа до середины октября. В этот период самцы практически не потребляют пищу и становятся особенно агрессивными. Кроме того, они проходят сотни километров в поисках партнерши, издавая при этом специальный зов.

По словам специалиста, во время гона особую бдительность надо сохранять водителям на региональных трассах, так как брачная охота лосей часто приводит к авариям.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе засняли семейство лосей.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков