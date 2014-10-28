Видео: во Всеволожском районе засняли семейство лосей

До года детеныши живут с мамой.

Биолог Павел Глазков заснял семейство лосей с тремя детенышами. Это уникальный случай, так как большинство лосих рожают только по одному малышу. Два — в редких случаях.

Кадрые были сделаны во Всеволожском районе Ленобласти. Обычно детеныши появляются на свет в мае.

В природе лосята остаются с матерью до года. В конце весны у самки появится новое потомство, и она отгонит от себя своих годовалых детей, рожденных в прошлом сезоне. С этого времени они начнут вести самостоятельную жизнь.

Пока малыши не выросли, они всюду следуют за мамой.

Ранее Piter.tv писал о том, что на дорогах Ленобласти с начала года погибли 72 диких животных.

Видео и фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков