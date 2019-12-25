На дорогах Ленобласти с начала года погибли 72 диких животных

На 32 км трассы "Мины-Порожек-Новинка" 1 июля после столкновения автомобиля с лосем, погибла девушка.

За период с 27 июня по 5 июля на дорогах Ленинградской области произошло 7 ДТП с дикими животными (6 лосей и 1 кабан). Об этом сообщил Комитет по животному миру Ленинградской области.

На 32 км трассы "Мины-Порожек-Новинка" 1 июля после столкновения автомобиля с лосем, погибла девушка. Всего с начала года зафиксировано 72 случая ДТП (1 олень, 6 кабанов, 6 косуль, 58 лосей, 1 медведь).

Перемещения лосей наиболее активно происходят в начале лета, особенно в июне-июле, когда прошлогодние лосята уходят от матери, ищут свою территорию, а также в сентябре – октябре, когда у лосей начинается брачный период. Лоси выбегают на проезжую часть и спасаясь от насекомых. Особую осторожность нужно соблюдать в утреннее и вечернее время на неосвещенных дорогах.

Если перед автомобилем вы видите животное, лучше притормозить и подождать, пока оно самостоятельно не уйдёт. Призываем водителей быть крайне осторожными в зоне действия дорожных знаков 1.27 ПДД "Дикие животные". Комитет по животному миру Ленинградской области

В конце июня легковушка на КАД сбила лося. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора.

Фото: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области