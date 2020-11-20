Население Петербурга выросло более чем на 14%

В Петербурге выросло число жителей, согласно предварительным данным переписи населения. Их приводит "Российская газета".

В Северной столице, по последним данным, проживает 5,6 млн человек. 10 лет назад показатель составлял 4,8 млн человек, а последние годы указывалась цифра в 5,3 млн человек. Таким образом, за 10 лет прирост населения в городе составил около 15%. Петербург находится на 7 месте в России по приросту.

Ленобласть находится на 6 месте по приросту. Там, согласно предварительным данным, проживает 2 млн человек.

Окончательные результаты станут известны в конце 2022 года. Напомним, перепись проходила с 15 октября по 14 ноября 2021.

Фото: Piter.tv