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Росстат: на перепись населения в 2020 году потребуется 33 млрд рублей

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Деньги уйдут на техническое оснащение и оплату труда.

В Росстате рассказали, что на цифровую перепись населения в 2020 году потребуется 33 млрд рублей. Об этом сообщил глава ведомства Павел Малков.

Из общей сметы половина денег уйдет на оплату труда, еще четверть - на цифровые технологии. Спикер подчеркнул, что будет закуплено 360 тысяч планшетов. Устройства будут работать на отечественной операционной системе.

Если говорить конкретно про планшеты, общая смета - порядка 6,7 млрд рублей

прокомментировал специалист

Перепись пройдет в октябре 2020 года. В ней будут задействованы все регионы России. Первые результаты будут готовы к декабрю. Подробный анализ эксперты подготовят за 2021-2022 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат назвал средний возраст россиян.

Видео: Piter.TV, YouTube/ vad fil, Evaldas Marinskas

Теги: бюджет, павел малков, перепись населения, росстат, цифровая перепись
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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