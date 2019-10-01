Росстат: на перепись населения в 2020 году потребуется 33 млрд рублей

Деньги уйдут на техническое оснащение и оплату труда.

В Росстате рассказали, что на цифровую перепись населения в 2020 году потребуется 33 млрд рублей. Об этом сообщил глава ведомства Павел Малков.

Из общей сметы половина денег уйдет на оплату труда, еще четверть - на цифровые технологии. Спикер подчеркнул, что будет закуплено 360 тысяч планшетов. Устройства будут работать на отечественной операционной системе.

Если говорить конкретно про планшеты, общая смета - порядка 6,7 млрд рублей прокомментировал специалист

Перепись пройдет в октябре 2020 года. В ней будут задействованы все регионы России. Первые результаты будут готовы к декабрю. Подробный анализ эксперты подготовят за 2021-2022 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат назвал средний возраст россиян.

Видео: Piter.TV, YouTube/ vad fil, Evaldas Marinskas