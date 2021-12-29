В столице продолжает подсчет граждан по переписи населения.

Глава российской столицы Сергей Собянин оценил численность населения Москвы в 13 миллионов человек. Такое заявление чиновник сделал во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве. По словам гостя, в настоящее время продолжается досчет результатов программы переписи населения. Мэр города не исключил, что удастся преодолеть значение в 13 млн жителей.

Пока это только предварительные итоги, но за десять лет москвичей стало на полтора миллиона больше. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что всероссийская перепись населения проводилась по стране с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Для современной истории она стала третьей по счету. Предыдущие проводились в 2002 и 2010 годах.

Собянин заявил, что Москва готова к проведению EXPO-2030.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24