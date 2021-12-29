Собянин заявил, что Москва готова к проведению EXPO-2030

Было определено даже примерное расположение "Экспо".

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лица к проведению EXPO-2030 готова. По его словам, было определено даже примерно расположение будущего "Экспо" – оно находится возле Внуково.

Собянин сказал, территорию выбирали сне границ города, потому что таких свободных территорий нет. Еще одной причиной стало то, что для жителей столицы всегда являются напряжением такие выставочные мероприятия.

Сделали максимально близко ко Внуково. Во Внуково приходит у нас метрополитен, так что у нас будет ещё и городское метро, и МЦД, и Киевка (Киевское шоссе). Аэропорт рядом. То есть, приближение инфраструктуры, это будет самая комфортная история. Сергей Собянин, мэр Москвы

Собянин подчеркнул, что будет создан дополнительный кластер рабочих мест для развития этой территории.

Ранее мы сообщали, что в Москве усиливают антиковидные меры. Так, например, до 1 апреля продлевается режим самоизоляции для людей старше 60 лет.

Видео: YouTube / Россия 24