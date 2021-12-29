В Москве усиливают антиковидные меры

Режим самоизоляции для людей старше 60 лет продлевается до 1 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице усиливают антиковидные меры. Так, например, до 1 апреля продлевается режим самоизоляции для людей старше 60 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, не менее 30% сотрудников должны перевести работодатели на удаленный режим работы. Данное правило так же будет действовать до 1 апреля.

"Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно. Более того, где это возможно, я бы просил перевести на дистанционку максимальное количество работников. Сергей Собянин, мэр Москвы

По словам Собянина, в поликлиниках было увеличено число дежурных врачей. Для тех, у кого имеются симптомы коронавируса в поликлинику предлагается прийти без записи. Принять таких пациентов должны в тот же день.

Градоначальник подчеркнул, что Москве предстоит пережить несколько сложных недель. Дело в том, что омикрон-штамм коронавируса в структуре заболеваемости уже доминирует. Он практически полностью вытеснил дельту. На предыдущей неделе, например, число случаев заражения коронавирусом выросло в два раза. Однако и сама болезнь протекает в более легкой форме, а число госпитализаций остается небольшим. Но если ситуация будет ухудшаться, то в столице развернут резерв свободных ковидных коек.

Ранее правительство РФ планирует выделить еще около 20 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

Видео: Правительство России