Правительство РФ планирует выделить еще около 20 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19

Субъекты РФ получат дополнительно пять миллиардов рублей на лекарства от ковида.

Российское правительство выделит допсредства на борьбу с COVID-19. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

На закупку необходимых лекарств будет выделено 15 миллиардов рублей. Еще пять миллиардов людей направят для закупки препаратов регионам страны.

Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 млрд рублей на лекарства, часть препаратов закупим централизовано и направим на это еще 15 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кроме того, он поручил главам Минздрава и Минфина "внести проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства". Мишустин подчеркнул, в разработанном кабмином плане дополнительных мер "большая часть мероприятий касается медицинских организаций и их работы в условиях резкого прироста заболеваемости".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 67 российских регионах выросла заболеваемость коронавирусом.

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