В 67 российских регионах выросла заболеваемость коронавирусом

На дельта-штамм приходится 60% заражений.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, что в 67 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся из-за ковида 495,5 тыс. россиян.

По ее словам, в России было выявлено 1682 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Случаи выявлены в 42 регионах страны. При этом Голикова отметила, что таких случаев значительно больше, потому что не все они подвергаются секвенированию.

Вице-премьер подчеркнула также, что на дельта-штамм приходится порядка 60% заражений, а на "омикрон" и другие штаммы около 40% случаев. Доминирование штамма "омикрон" фиксируется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

Ранее мы писали, что Мишустин потребовал от глав регионов увеличить объемы тестирования на COVID-19.

Видео: Правительство России