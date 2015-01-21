Голикова выступила против передач с ДНК-тестами на российском телевидении

Как отметила заместитель председателя правительства, аналогичные программы транслируются большинством телеканалов, фактически заполнив эфирное пространство

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала телепередачи, демонстрирующие процедуры установления отцовства посредством анализа ДНК, заявив, что такие форматы несовместимы с традиционными морально-нравственными нормами общества. Её мнение прозвучало на международном форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

Может быть, нам уже надо переворачивать эту историю? Ну, уже невозможно, рассуждая о традиционных духовно-нравственных ценностях, замерять ДНК. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Политик сослалась на итоги социологического исследования, согласно которому значительное большинство граждан уверено, что воспитание большого числа детей облегчает процесс воспитания каждого ребёнка отдельно. При этом примерно половина опрошенных утверждает, что роль отца в воспитательном процессе важна и требует активного участия родителя.

