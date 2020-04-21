Иностранные эксперты рассказали обсудили значимость Международного форума объединенных культур

Ведение диалога способствует сохранению свободного пространства для развития культуры.

Зарубежные эксперты рассказали "Петербургскому дневнику" о значении Международного форума объединённых культур, отметив, что ведение диалога способствует сохранению свободного пространства для развития культуры.

Директор китайской компании Xicheng Media Жанг Ди сказала, что счастлива быть участницей форума, поскольку это прекрасная возможность поделиться мыслями с профессионалами мирового класса, обсудить магию кино и совместные творческие перспективы. Самым большим препятствием при создании фильмов, по мнению Жанг Ди, является различие зрительского восприятия в разных странах, вызванное отличиями в ментальности, вкусовых предпочтениях, ценностях и эмоциональных реакциях. Кинопродюсер выступает в роли своеобразного культурного переводчика, стремящегося достичь баланса, сохраняя национальную специфичность фильма. Жанг Ди добавила, что сотрудничество китайских и российских кинематографистов представляется особенно интересным проектом, так как Китай обладает огромной аудиторией, производственными ресурсами и развитой системой кинопроизводства, а Россия известна уникальной визуальной эстетикой, выдающейся школой анимации и глубоким пониманием исторического контекста.

Арно Фрилле, директор парижской консерватории имени Сергея Рахманинова, заявил, что учреждение уже более ста лет служит культурным центром, где превыше всего ставится искусство, независимо от политических разногласий. Фрилле заметил, что русские классики внесли значительный вклад в мировую культуру, и сегодня Россия сохраняет важнейшие традиции, общие для всего человечества. Например, отмена творчества Чайковского или Рахманинова кажется абсурдной идеей. На форуме, продолжил Фрилле, он намерен подчеркнуть роль музыки и образования как инструментов мягкой силы, противостоящих манипуляциям и попыткам отмены человеческого достоинства. Участие в таком крупном мероприятии, подчеркнул он, является одновременно честью и ответственностью, так как создаёт площадку для совместной работы российских и зарубежных деятелей культуры, направленную на сохранение свободы культурного развития. Фрилле выразил надежду, что форум поспособствует открытому обмену мнениями и поиску решений для поддержания культурного диалога в современном мире.

Чолпон Тентиева, директор центра современного искусства и наследия "Войлок" из Киргизии, рассказала, что собирается рассказать участникам форума о процессе создания центра в Бишкеке. Она подчеркнула особую важность разговора о традиционной культуре кочевых народов на языке современности. Войлок, некогда революционная технология, позволившая изменить быт кочевников, снова привлекает внимание дизайнеров и художников всего мира. Подобные международные форумы, уверена Тентиева, создают уникальную атмосферу единения и взаимопонимания, помогающую выявить мировые тенденции, проверить гипотезы и обогатить восприятие действительности. Центр "Войлок", будучи неотъемлемой частью международной культурной жизни, подтверждает мысль о том, что любое современное искусство базируется на прочном фундаменте культурного наследия.

Фото: сайт форума объединенных культур