В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в России

Регионы находятся на разных этапах эпидемического подъема заболеваемости, что и является причиной роста.

Заболеваемость коронавирусом в России будет продолжать расти еще некоторое время. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, причина этого роста – разный этап очередного эпидемического подъема заболеваемости в субъектах страны.

Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости. Наталья Пшеничная, эпидемиолог Роспотребнадзора

Она отметила, рост заболеваемости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге связан с доминирующим в регионе штаммом "омикрон", который легко передается и обладает большей заразностью, чем "дельта".

Ранее в России выявили случаи заражения пациентов подвидом "омикрона" ВА.2. Впервые он был выявлен в Великобритании. По словам спецалистов, в перечень основных отличительных черт ВА.2 попали повышенная температура, непрерывный кашель, а также потеря/изменение обоняния или вкуса.

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