В России выявили подвид "омикрона" ВА.2

Глава Роспотребнадзора рассказала о распространении подвидов южноафриканской мутации ковида.

В России выявили случаи заражения пациентов подвидом "омикрона" ВА.2. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Специалист уточнила, что сведения из нескольких стран говорят о еще более высоком уровне заразности данной мутации.

Линия ВА.3 на территории РФ не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что мутацию коронавируса B.1.1.529 (известна как "омикрон"-штамм) впервые ученые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. У этого варианта существуют несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Институт сывороток Дании проанализировали штаммы. Они заявили о том, что подвид BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1. При этом вакцина снижает риск передачи вируса.

Попова: Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии.

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