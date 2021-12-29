Попова: Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии

В Роспотребнадзоре сообщили о создании поливалентной вакцины от ковида.

Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии. Такое мнение в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница заметила, что в настоящее время ученые работают над проектом препарата, который будет способен защитить организм пациента сразу от нескольких штаммов коронавирусной инфекции.

Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница объяснила, что коронавирус начинает вести себя как сезонная респираторная инфекция. Основным инструментом для его нераспрстранения считается вакцинация населения. На примере гриппа Попова рассказала, что в отечественной квадривалентной вакцине против гриппа заложено четыре варианта вируса (два - гриппа "А", и два - гриппа "Б"). Уже сейчас общество имеет минимум три распространенных на планете штамма ковида - уханьский, южноафриканский "омикрон" и индийский "дельта". В том случае, если эти мутации будут менять друг друга в циркуляции, следует разработать поливалентную вакцину.

Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

