Глава Роспотребнадзора назвала категорию граждан, которые могут быть на карантине меньше, чем остальные.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней. Информацией чиновница поделилась в интервью журналистам "РИА Новостей". По данным специалиста, срок самоизоляции для гражданина сокращается с 14 дней до недели в том случае, если они контактировали с зараженным человеком, но у них подтвердили отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Для выхода на работу требуется дождаться отрицательного ПЦР-теста и соответствующего медицинского решения от врача.

Больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест. И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет. Анна Попова. Глава Роспотребнадзора

Эксперт подтвердила тот факт, что сокращение времени для карантина касается исключительно для "контактного" населения.

Попова: Коллективный иммунитет при "омикроне" должен быть выше 90%.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

