Попова: Коллективный иммунитет при "омикроне" должен быть выше 90%

В Роспотребнадзоре рассказали о причинах по достижению более высокой планки защиты населения.

Коллективный иммунитет при "омикроне" должен быть выше 90%. Такое заявление в интервью "РИА Новостям" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница рассказала об эпидемиологических показателях при распространении по стране южноафриканской мутации ковида. Она напомнила о том, что вариант обладает повышенным уровнем заразности.

Ученые говорят, что так как контагиозность, заразность, достигла практически максимальных уровней из известных нам других инфекций, то и уровень коллективного иммунитета должен быть больше 90%. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница напомнила, что уровень контагиозности уханьского штамма ковида и скорость его распространения и передачи пациентам была сравнительно небольшой. В связи с этим специалисты рекомендовали достичь показателя по коллективному иммунитету до уровня в 60%. Потом эксперты заговорили о необходимости достичь отметки в 80% привитых. Сейчас медики понимают, что со временем у переболевших утрачивается иммунитет к ковиду, а уровень заразности нового "омикрона" достигает максимальной планки.

Пока что в РФ добились коллективного иммунитета на уровне в 64%.

Попова: около 80% случаев COVID-19 в Москве приходится на "омикрон".