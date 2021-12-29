Попова: около 80% случаев COVID-19 в Москве приходится на "омикрон"

Глава Роспотребнадзора оценила распространение омикрона по крупным городам страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что около 80% новых случаев заражения COVID-19 в Москве приходится на "омикрон"-штамм. Об этом чиновница упомянула во время интервью журналистам "РИА Новостей". По словам специалиста, аналогичная статистика складывается и для Петербурга. По данным аналитиков, в СПб южноафриканский вариант ковид практически завоевал территорию.

Он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов - "омикрон". Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница напомнила о том, что "омикрон"-штамм обладает очень высокой контагиозностью (заразностью) из всех известных обществу вариантов и мутаций коронавируса. Порядка 20% оставшихся инфицирований все еще приходится на "дельту". В этом случае протекание болезни происходит тяжело и может негативно сказаться на состоянии пациентов с хроническими болезнями или с ослабленным иммунитетом.

Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

