Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

Глава Роспотребнадзора рассказала о заражении организма "омикроном".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что коронавирус утратил при мутациях способность проникать в легочную ткань. Южноафриканский вариант "омикрон" может поражать органы верхних дыхательных путей, но обычно не вызывает тяжелого протекания болезни. Заражение связано с диагностированием медиками у пациентов трахеита, а также детского бронхита. Об этом чиновница рассказала в интервью журналистам "РИА Новостей". При этом специалист добавила, что по-прежнему неизвестны последствия заражения ковидом.

Ученые разных стран и наши исследователи в РФ говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Во время такого поиска правильного аминокислотного состава штамм лишился одного из рецепторов, отвечающего за его тропность (способность проникать в легкие). Дальнейшие осложнения в организме человека еще не изучены, так как с момента появления "омикрона" прошло мало времени.

Попова отвергла введение в России чрезвычайных мер из-за COVID-19.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

