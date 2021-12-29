Попова отвергла введение в России чрезвычайных мер из-за COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о мере по информированию населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отвергла введение в России чрезвычайных мер из-за распространения COVID-19. Таким мнением чиновница поделилась в интервью "РИА Новости". По словам гостьи эфира, речи о национальном локдауне или карантине на сегодняшний день не идет.

У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон "122". Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт уверена в том, что число новых заболевших коронавирусной инфекцией будет расти, но при этом в в России уже есть понятные специалистам и отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики. Систему информирования "122" Попова не назвала идеальной, так как считает, что в мире нет ничего идеального. При этом она полагает, что данный инструмент развивается эффективно. Метод оповещения населения важен для страны, так как у граждан появился единый телефонный номер, по которому они могут решить свои проблемы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

