В Петербурге арестовали главврача клиники, где погибли 3 пациентов при ЖКТ-исследовании

Его арестовали до 26 марта 2022 года.

В пятницу вечером, 28 января, стало известно, что арестовали главврача Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгения Попова, где погибли пациенты после исследования желудка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно версии следствия, Попов утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)". Этот препарат не включен в государственный реестр лекарственных средств – его нельзя применять в медицинских целях. Он представляет опасность для жизни и здоровья человека.

В пресс-службе уточнили, что препарат все же использовали медицинских целях и "в период с 10.01.2022 по 26.01.2022 23 пациентам был причинен вред здоровью, из которых 6 были госпитализированы, 3 скончались".

Отмечается, что Попов настаивал на домашнем аресте, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его до 26 марта 2022 года.

Ранее мы писали, что врач-токсиколог объяснил, в каком случае барий может вызвать отравление во время рентген-исследовании.

Фото: Piter.tv

