Врач-токсиколог объяснил, в каком случае барий может вызвать отравление во время рентген-исследований

В Петербурге после проведения рентгеновского исследования скончались три человека.

Заведующий токсикологическим отделением НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, доктор медицинских наук Алексей Лодягин рассказал "Петербургскому Дневнику" для чего при проведении рентгеновского исследования используют барий и в каком случае он может представлять опасность.

Его принимают внутрь, и при проведении рентгеновского исследования его видно, он является рентген-позитивным. Но проблема в том, что использовать нужно именно бария сульфат, поскольку он является водонерастворимым. Алексей Лодягин

Как уточнил специалист, иногда при технологии изготовления в смесь может попасть водорастворимый барий. Тогда при его всасывании возникают острые отравления. При этом, по словам Лодягина, использование сульфата бария – не новый метод, он применяется уже много лет.

Токсиколог не рискнул давать оценку того, по какой причине сульфат бария мог оказаться нечистым, полагая, что это – дело следственных органов. Также он отметил, что не является технологом и не знает, как в смеси мог оказаться водорастворимый барий.

Напомним, в Петербурге в рамках расследования уголовного дела по факту смерти трех пациентов после рентгеновского исследования с использование бария в ГКДЦ №1 задержан главврач медицинской клиники, кандидат медицинских наук Евгений Попов. По версии следствия, в учреждении использовали контрафактный препарат вместо сертифицированного. Это в итоге привело к трагедии.

Фото: Piter.tv