В детскую поликлинику №7 купили современный поликлинику №7

В детскую городскую поликлинику №7 Выборгского района Петербурга приобрели современный стационарный рентгеновский аппарат. Такой новостью поделились в пресс-службе городского Комздрава.

Новый рентгеновский аппарат учитывает особенности маленьких пациентов. Исследование проходит быстро и комфортно — ребёнок практически не замечает процесса, что особенно важно для малышей, которым сложно долго оставаться неподвижными. Специальная конструкция аппарата позволяет легко изменять положение во время процедуры, обеспечивая получение чётких снимков.

Модернизация первичного звена проводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". До 2030 года программа обеспечит повышение доступности и качества медицинской помощи петербуржцам.

Также в онкоцентре имени Н.П. Напалкова появилась роботизированная хирургическая система Da Vinci.

Фото: Telegram/ Комздрав СПб