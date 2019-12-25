В онкоцентре имени Н.П. Напалкова появилась роботизированная хирургическая система Da Vinci

Технология будет применяться при лечении онкологических заболеваний в урологии, гинекологии, торакальной и ЛОР-хирургии, а также в операциях на органах брюшной полости.

В Санкт-Петербурге в Онкологическом центре имени Н.П. Напалкова ввели в эксплуатацию современную робот-ассистированную систему "Da Vinci". Оборудование обеспечивает хирургам максимальную точность движений во время операций и снижает риск осложнений. Об этом рассказали в Смольном.

Технология будет применяться при лечении онкологических заболеваний в урологии, гинекологии, торакальной и ЛОР-хирургии, а также в операциях на органах брюшной полости. Робот передает движения рук хирурга на миниатюрные инструменты, что позволяет выполнять сложные манипуляции даже при минимальном доступе.

Система "Da Vinci" – часть масштабной программы модернизации здравоохранения города. За последние годы в Петербурге появились новые поликлиники, центры амбулаторной онкологической помощи, современные лаборатории и диагностические кабинеты. В результате почти 60% онкологических заболеваний удается выявить на ранней стадии, что значительно повышает шансы пациентов на успешное лечение.

Планируется, что в течение пяти лет объем высокотехнологичных операций в городе достигнет 170 тысяч в год.

Недавно в Педиатрическом университете прооперировали новорожденную из Марий Эл с редкой опухолью.

Фото: Смольный