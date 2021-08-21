Адвокат из Петербурга заработала 24 млн на незаконных валютных операциях

Елену Жидкову заключили под стражу по обвинению в организации преступного сообщества. По версии следствия, фигурантка вместе с сообщниками перевела за границу почти 300 млн рублей по поддельным документам.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения адвокату Адвокатской палаты города Елене Жидковой. Как сообщила объединенная пресс-служба судов, женщину заключили под стражу по делу об организации преступного сообщества, занимавшегося незаконными валютными операциями.

По данным следствия, преступная группа была создана 24 марта 2026 года. Фигурантка лично контролировала исполнение мошеннической схемы, которая предполагала перевод денежных средств нерезидентам Российской Федерации с использованием поддельных документов.

Однако основные противоправные действия, как полагает следствие, начались раньше — с 23 декабря 2024 года. В тот период Жидкова получила безналичным путем 244 млн рублей от юридических лиц, которые стремились скрыть свои доходы. Ее личное вознаграждение от этой деятельности составило 24 млн рублей. Затем участники группы предоставили в банки фиктивные контракты и перевели на счета нерезидентов не менее 294 млн рублей.

Адвоката задержали 25 марта. Свою причастность к инкриминируемым деяниям она признала частично и ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд принял иное решение.

Ранее мы рассказывали о том, что дебошир напал на продавца и посетителя салона оптики на проспекте Просвещения.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга