В Песочном разрешили ввести в эксплуатацию паркинг для онкокластера на 300 мест

В Песочном в Ленобласти завершили строительство шестиэтажного паркинга для посетителей и сотрудников онкокластера. Сегодня, 4 марта, его разрешили ввести в эксплуатацию. Отдельно стоящую автостоянку рассчитали на 300 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что этот объект имеет высокую социальную значимость. На протяжении долгого времени пациенты и персонал Центра имени Петрова и соседнего Онкоцентра имени Напалкова испытывали серьезные трудности при парковке авто в районе клиник кластера.

Общая площадь автостоянки превысила 8000 квадратных метров. Ее построили таким образом, что машины смогут перемещаться по этажам по двум прямолинейным рампам. Градоначальник добавил, что объект будет пользоваться особой популярностью. Ведь в онкоцентре имени Напалкова расширили спектр высокотехнологичной медицинской помощи, а еще там ввели в работу роботизированную систему для проведения операций.