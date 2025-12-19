Авиаэксперт назвал безопасным ввод старых самолетов в эксплуатацию

По его словам, определения "старый самолет" не существует.

Авиаэксперт Михаил Вахнеев назвал безопасным ввод старых самолетов в эксплуатацию. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, определения "старый самолет" не существует. Он подчеркнул, что воздушное судно либо удовлетворяет состоянию летной годности, либо нет. Вахнеев добавил, что все зависит от качества технического обслуживания самолета и ремонта, а также тех запчастей, которые для этого используют.

Также авиаэксперт обратил внимание, что импортозамещенные самолеты авиакомпаниям до сих пор не поставляют. Кроме того, рост пассажиропотока прекратился из-за дефицита провозных емкостей. Он добавил, что в самолетах, которые хотят вернуть в эксплуатацию, не должно быть особых проблем с запчастями.

Фото: Piter.tv