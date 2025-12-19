В ГД придумали, как выдворять мигрантов из России за их счет

Сергей Миронов заметил, что лучше один раз внедрить систему депозита, чем потом думать о том, где взять деньги на выдворение "ценного специалиста".

Иностранцев можно выдворять из России за их счет. Соответствующий комментарий председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственной думы Сергей Миронов дал журналистам их телеканала "360.ru". Парламентарий напомнил о том, что в период за январь-ноябрь 2025 года регионы, согласно статистическим данным по государственным закупкам, запросили на покупку билетов для депортации мигрантов без гражданства 828,5 миллиона рублей. Эта сумма практически на 30 процентов больше, чем фиксировалось властями за аналогичный период 2024 года.

Депортация иностранцев финансируется из бюджета, так что избавление от нежелательных гостей обходится налогоплательщикам в кругленькую сумму. В 2024 году расходы на выдворение из России достигли рекордных значений, превысив один миллиард рублей. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Закондатель напомнил, что еще два года назад его фракция предложила коллегам ввести обязательный депортационный депозит для мигрантов в размере, достаточном для их выдворения. Речь идет о сумме, которая при пересечении государственной границы вносилась бы на специально открытый счет. В случае депортации денежные средства уйдут на возмещение затрат. Однако, если мигранты покидают страну по собственному желанию, то денежные средства будут возвращены при выезде.

