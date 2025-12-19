В ГД внесли законопроект о бесплатной парковке для многодетных семей по всей РФ

Нововведение позволит властям сократить расходы многодетных семей, а также обеспечит этой категории россиян одинаковые условия по всей стране.

Депутаты от ЛДПР и российские сенаторы во главе с Леонидом Слуцким внесли в Государственную думу законопроект, предусматривающий бесплатное пользование платными парковками по всей стране для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Текст соответствующего законопроекта пресс-служба политиков распространила по российским СМИ. Сейчас документ находится в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 закона "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Известно, что бесплатная парковка будет предоставляться в отношении одного транспортного средства, находящегося в собственности одного из родителей многодетной семьи. Правительство будет определять порядок предоставления гражданам такой льготной меры поддержки. В пояснительной записке законодатели отметили, что в текущий момент бесплатная стоянка для многодетных семей функционирует в Санкт-Петербурге и Москве, но в остальных регионах страны этой меры поддержки не введено. В результате местное население дополнительно оплачивают парковку машины.

В Госдуме предложили уравнять в льготах многодетных матерей и ветеранов труда.

Фото: Piter.tv