В Госдуме предложили уравнять в льготах многодетных матерей и ветеранов труда

Депутаты ЛДПР направили текст законопроекта на заключение в кабинет министров.

Многодетных матерей, родивших и воспитавших не менее трех детей, следует признать ветеранами труда. Соответствующее заявление сделали депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР. Текст соответствующего законопроекта пресс-служба политиков распространила по российским СМИ. Его положения привели журналисты телеканала "360.ru". Парламентарии из нижней палаты призвали признавать в стране ветеранами труда матерей, которые имеют не менее 15 лет официального стажа работы. Статус будет присваиваться женщине после того, как младшему ребенку исполнилось 18 лет. Сейчас инициатива направлена на заключение в федеральное правительство. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил прессе, что текущих социальных пособий и льгот для многодетных семей в России недостаточно.

"Воспитание троих и более детей — это круглосуточная работа без выходных, больничных и отпусков. Такой труд необходимо отмечать государством на должном уровне. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

Нововведение поможет властям повысить значимость материнского труда в обществе, а также улучшит материальное положение родителей и даст дополнительные гарантии от государства для молодых семей, которые только планируют ребенка.

Фото: Piter.tv