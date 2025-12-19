Депутат Немкин: разговоры о якобы взломе Max выглядят осознанным вбросом

В Госдуме считают, что слухи являются частью специально распространяемой дезинформации.

Разговоры о якобы полном взломе российского национального мессенджера Max выглядят не просто ошибкой, а осознанным вбросом в медипространство, а злоумышленники пытаются подорвать доверие населения к приложению подобными заявлениями. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Депутат объяснил, что онлайн-платформа функционирует на отечественной технологической базе, которая находится под постоянным контролем специалистов в сфере кибербезопасности и связана с государственными структурами, поэтому организовать там массовую утечку данных пользователей не представляется возможным. В дополнении к этим мерам регулярно ведется мониторинг Центром безопасности самого приложения.

Парламентарий из нижней палаты уточнил, что мессенджер Max изначально строился как закрытая и суверенная цифровая платформа, поэтому вся инфраструктура размещается на российских серверах, под юрисдикцией страны и с использованием отечественных технологических решений. Антон Немкин пояснил, что когда данные не "гуляют" по внешним дата-центрам и не обрабатываются иностранными провайдерами, то у мошенников просто нет к ним точки входа.

Платформа работает в режиме 24/7, сочетая автоматические системы выявления аномалий и ручную работу аналитиков. Любая подозрительная активность мгновенно фиксируется, проверяется и, при необходимости, блокируется. Это не разовая проверка "после скандала", а непрерывный процесс, встроенный в саму архитектуру сервиса. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Напомним, что 14 января Telegram-каналы распространили информацию о якобы полном взломе Max. Анонимный хакер заявил о том, что произошла утечка данных более 15 миллионов человек. В пресс-службе пмессенджера эти данные опровергли, назвав публикации ложными.

Фото: Piter.tv