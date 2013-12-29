  1. Главная
В России сократилось число операций с использованием банковских карт
Сегодня, 7:33
По словам эксперта, в третьем квартале 2025 года показатель упал на 3%.

В России сократилось число операций с использованием банковских карт. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина в интервью ТАСС.

По словам эксперта, в последнее время наблюдаются темы снижения роста операций по картам. Бакина уточнила, что в третьем квартале 2025 года показатель упал на 3%. Кроме того, по объему количество операций снизились на 6%. Она добавила, что при этом "места хватит всем платежным инструментам", поскольку у людей бывают разные предпочтения.

Уже видно, что темпы роста операций по картам снижаются. Если сравнить показатели по итогам третьих кварталов этого года и предыдущего, то снижение составило 3% и 6% по количеству и объему соответственно.

Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ

Ранее мы сообщали, что ЦБ представил обновленную банкноту в 1 тысячу рублей.

Фото: pxhere.com

Теги: банковские карты, операции, россия, центробанк россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

