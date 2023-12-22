  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЛЭТИ запустили студенческую мастерскую по производству рентгеновской техники
Сегодня, 13:29
36
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В ЛЭТИ запустили студенческую мастерскую по производству рентгеновской техники

0 0

В будущем на базе учебной мастерской создадут  небольшой музей.

В ЛЭТИ открыли студенческую мастерскую по производству рентгеновской техники. Молодые специалисты смогут освоить технологии производства современной электроники по заказу индустриальных партнеров университета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

Проект запущен в рамках Технопарка университета в качестве возрождения экспериментальных учебных мастерских, которые существовали в советское время. Студенты собирают передвижные рентгенографические и рентгенотомографические установки, установки для диагностики кабельных соединений и другое.

Станислав Казарин, вице-губернатор

В будущем на базе учебной мастерской создадут  небольшой музей с образцами рентгеновской техники прошлого.

Ранее мы писали, что Ученые СПбГУАП доказали "заурядность" Солнечной системы.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: лэти, рентген, технопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии