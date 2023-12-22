В ЛЭТИ запустили студенческую мастерскую по производству рентгеновской техники

В ЛЭТИ открыли студенческую мастерскую по производству рентгеновской техники. Молодые специалисты смогут освоить технологии производства современной электроники по заказу индустриальных партнеров университета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Проект запущен в рамках Технопарка университета в качестве возрождения экспериментальных учебных мастерских, которые существовали в советское время. Студенты собирают передвижные рентгенографические и рентгенотомографические установки, установки для диагностики кабельных соединений и другое.
Станислав Казарин, вице-губернатор
В будущем на базе учебной мастерской создадут небольшой музей с образцами рентгеновской техники прошлого.
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Фото: Telegram / Правительство Петербурга
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