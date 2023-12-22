Ученые СПб ГУАП доказали "заурядность" Солнечной системы

Результаты показали, что интенсивность солнечной активности практически совпадает со средним уровнем активности аналогичных звезд, в отличие от предыдущих исследований, утверждавших, что активность Солнца в десять раз ниже средней.

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП) обнаружили, что интенсивность магнитной активности Солнца сопоставима с уровнем других звезд класса желтых карликов. Полученные результаты, опубликованные в журнале "Письма в Астрономический журнал", ставят под сомнение идею об уникальности светила и предполагают возможность существования разумной жизни вокруг звезд подобного типа.

В ходе исследования были проанализированы два периода активности Солнца. Первый охватывал весь период прямых наблюдений с использованием телескопов, второй основывался на методе радионуклидной реконструкции. Особое внимание уделялось экстремально высоким уровням активности Солнца, основанным на собственных реконструкциях изменения площади солнечных пятен в прошлом и далеком прошлом.

Результаты показали, что интенсивность солнечной активности практически совпадает со средним уровнем активности аналогичных звезд, в отличие от предыдущих исследований, утверждавших, что активность Солнца в десять раз ниже средней.

Ранее мы сообщили о том, что ученые СПбГУ доказали, что тихоходки могут распространяться с помощью ветра.

Фото: Pxhere