Ученые СПбГУ доказали, что тихоходки могут распространяться с помощью ветра

Особь тихоходки, которую изучили ученые СПбГУ, относится к широко распространенному тропическому виду, однако ранее на территории Сейшельских островов ее не находили.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подтвердили гипотезу, что тихоходки могут распространяться с помощью ветра в тропиках. Об этом 7 мая пишет ТАСС.

Открытие произошло благодаря молекулярному анализу тихоходки с Сейшельских островов, оказавшейся родственницей не близким по географии африканским популяциям, а особям из Юго-Восточной Азии.

Получилось так, что несмотря на географическую близость, наш "зверь" c Сейшельских островов генетически удален от африканских популяций. Мы стали думать, как это объяснить, и выяснили, <…> что единственным объяснением такой ситуации может быть перенос тихоходок ветром. Тихоходки в процессе жизни могут высыхать, и в высохшем состоянии они очень легкие, поэтому ветер может их переносить. Денис Туманов, старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ

Особь тихоходки, которую изучили ученые СПбГУ, относится к широко распространенному тропическому виду, однако ранее на территории Сейшельских островов ее не находили. По анализам генов установлено, что экземпляр наиболее близок к тихоходкам, распространяющимся в регионах Юго-Восточной Азии. Открытие подтверждает способность этих микроскопических беспозвоночных адаптироваться и выживать в любых условиях.

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Фото: СПбГУ