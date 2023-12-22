Учёные СПбГУ нашли способ определения тяжёлых металлов в мясе

Учёные подчеркивают, что проблема загрязнения тяжелыми металлами в пищевых продуктах, включая мясо, рыбу, овощи и фрукты, представляет собой значительную угрозу для общественного здоровья.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новую методику обнаружения тяжелых металлов в мясе, используя экологически чистые растворители. Тяжёлые металлы, такие как свинец и ртуть, способны накапливаться в организме человека, вызывая серьезные проблемы со здоровьем, включая ухудшение иммунной системы, анорексию и рак.

Учёные подчеркивают, что проблема загрязнения тяжелыми металлами в пищевых продуктах, включая мясо, рыбу, овощи и фрукты, представляет собой значительную угрозу для общественного здоровья. Существующие методы анализа требуют сложных процедур с использованием микроволнового излучения и кислот, что требует много времени, энергии и может привести к выделению вредных газов в атмосферу.

Новая методика, предложенная специалистами СПбГУ, основана на использовании органических растворителей, таких как молочная, яблочная и лимонная кислоты, для определения концентрации меди, кадмия, кобальта, хрома, железа, свинца и цинка в мясе. Этот подход позволяет извлекать тяжелые металлы из продуктов под воздействием ультразвука без использования токсичных веществ.

Ранее учёные СПбГУ зафиксировали аномально быстрое потепление на севере Европы.

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