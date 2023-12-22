Учёные СПбГУ зафиксировали аномально быстрое потепление на севере Европы

Исследователи проанализировали данные о температуре воздуха на самом северном архипелаге Европы, собранные на протяжении длительного времени.

Географы СПбГУ и ААНИИ провели анализ изменений температуры воздуха на протяжении последних 120 лет на Шпицбергене (самом северном архипелаге Европы). В результате было установлено, что температура воздуха здесь увеличивается в три раза быстрее, чем в среднем на северном полушарии.

Шпицберген, находящийся на границе России и Норвегии, является одним из самых северных регионов Европы. По информации пресс-службы СПбГУ, с начала прошлого века там велись инструментальные метеорологические наблюдения, что позволяет учёным делать выводы о климатических изменениях.

Исследователи проанализировали данные о температуре воздуха, собранные на протяжении длительного времени. Результаты свидетельствуют о том, что температура воздуха на Шпицбергене увеличивается со средней скоростью около 0,34 градуса за 10 лет, начиная с 1990-х годов. По словам одного из авторов исследования, доцента кафедры океанологии СПбГУ, заведующего лабораторией процессов взаимодействия океана и атмосферы ААНИИ Бориса Иванова, это очень быстрое потепление, его скорость приблизительно в три раза превышает среднюю скорость по северному полушарию по регионам РФ.

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Фото: Piter.TV