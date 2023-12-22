Математики СПбГУ создали модель для прогнозирования эпидемий

Учёные определили новые пики роста заболеваемости и ключевые факторы, основываясь на природных влияниях.

Группа математиков Санкт-Петербургского государственного университета представила усовершенствованную версию модели, которая изначально использовалась для Теперь учёные смогли составить прогноз распространения любой эпидемии. За первый месяц наблюдений модель показала высокую точность в прогнозировании количества активных случаев заболевания на ближайшие несколько недель.

Учёные определили новые пики роста заболеваемости и ключевые факторы, основываясь на природных влияниях. Результаты применения этой методологии для прогнозирования заболеваемости COVID-19 в Петербурге и Москве были представлены на международной конференции, посвященной 300-летию университета.

Разработанную методологию проверяли в ходе многочисленных экспериментов по построению ретроспективных прогнозов, и она показала возможность практического использования. Модель учёных СПбГУ спрогнозировала снижение суточного прироста заболевших COVID-19 в России до 25 тыс. человек к осени. Важным фактором является предсказуемая динамика случайных параметров динамических систем притока и оттока, которую можно наблюдать и описывать, анализируя доступные данные. Используя данные о приросте заболевших во время первой волны пандемии, учёные смогли значительно сократить неопределенность в дальнейшем развитии эпидемии и предсказать последующие всплески и снижения заболеваемости.

Ранее мы сообщили о том, что интеллектуальную лабораторию цифровых сетей открыли в Петербурге.

Фото: Пресс-служба СПбГУ