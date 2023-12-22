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Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей открыли в Петербурге
Сегодня, 9:21
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Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей открыли в Петербурге

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Сотрудники лаборатории будут заняты научными исследованиями в области энергетики, тестированием энергетического оборудования и его обучением.

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин представил интеллектуальную лабораторию цифровых сетей в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новооорловская". Здесь будет разрабатываться и сертифицироваться новое оборудование для энергетики, а также находиться новые инновационные решения в данной области. Общая сумма инвестиций в этот проект составила более трёх млрд рублей.

Сотрудники лаборатории будут заняты научными исследованиями в области энергетики, тестированием энергетического оборудования и его обучением. Его основная часть произведена в России.

Рюмин добавил, что лаборатория позволит проводить сложные исследования, включая тестирование цифровых систем, изучение воздействия электромагнитного излучения и солнечной радиации, а также разработку новых методов передачи энергии.
Кроме того, здесь можно будет испытывать оборудование в экстремальных условиях, например, для освоения Арктики.  Лаборатория также станет центром обучения для специалистов "Россетей" и других компаний, а также местом проведения практики для студентов технических вузов.

Ранее мы сообщили о том, что учёные НИУ ВШЭ научат искусственный интеллект предсказывать ДТП.

Фото: Telegram / Россети

Теги: наука, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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