Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей открыли в Петербурге

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин представил интеллектуальную лабораторию цифровых сетей в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новооорловская". Здесь будет разрабатываться и сертифицироваться новое оборудование для энергетики, а также находиться новые инновационные решения в данной области. Общая сумма инвестиций в этот проект составила более трёх млрд рублей.
Сотрудники лаборатории будут заняты научными исследованиями в области энергетики, тестированием энергетического оборудования и его обучением. Его основная часть произведена в России.
Рюмин добавил, что лаборатория позволит проводить сложные исследования, включая тестирование цифровых систем, изучение воздействия электромагнитного излучения и солнечной радиации, а также разработку новых методов передачи энергии.
Кроме того, здесь можно будет испытывать оборудование в экстремальных условиях, например, для освоения Арктики. Лаборатория также станет центром обучения для специалистов "Россетей" и других компаний, а также местом проведения практики для студентов технических вузов.
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Фото: Telegram / Россети
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