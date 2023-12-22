Учёные НИУ ВШЭ научат искусственный интеллект предсказывать ДТП

Кроме того, будут созданы регрессионные и классификационные модели для оценки индекса тяжести ДТП и предсказания вероятности происшествий в различных районах города с точностью до часа.

Учёные школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ получили грант от Российского научного фонда для исследования дорожно-транспортных происшествий в Петербурге с применением методов машинного обучения. Их цель - научиться предсказывать место, время и типы нарушений ПДД на карте города.

После анализа данных о ДТП в Северной столице за последние три года, включая координаты, время и характер происшествия, учёные разработают алгоритмы машинного обучения, включая XGBoost, Random Forest, CatBoost и нейронные сети, которые помогут предсказать вероятность автокатастрофы с точностью до часа. Кроме того, будут созданы регрессионные и классификационные модели для оценки индекса тяжести ДТП и предсказания вероятности происшествий в различных районах города с точностью до часа. Также планируется разработка модели для прогнозирования аварий со смертельным исходом.

Доцент департамента менеджмента школы экономики и менеджмента Евгений Антипов отметил, что попытки предсказывать место и время преступлений или ДТП были предприняты ранее, но статьи на основе российских данных ещё не встречались.

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