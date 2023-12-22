Датчики для обнаружения малого количества вещества разработали в Политехе

Применение подложек на основе наночастиц серебра может охватывать различные области, такие как безопасность, экологический мониторинг, биология, химия и фармакология.

Петербургский Политех разработал инновационный датчик, использующий подложки на основе наночастиц серебра. Эта технология позволяет обнаруживать даже малейшее количество веществ и примесей. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Применение подложек на основе наночастиц серебра может охватывать различные области, такие как безопасность, экологический мониторинг, биология, химия и фармакология. Эти датчики способны обнаруживать химические, биологические и токсичные примеси с высокой точностью.

Разработанная технология имеет ряд преимуществ перед аналогами на рынке. Во-первых, она не зависит от импорта и обеспечивает точное определение веществ вплоть до нескольких молекул. Во-вторых, стоимость изготовления таких подложек снижается более, чем в 10 раз по сравнению с аналогами, доступными на рынке.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)